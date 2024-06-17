Москва, 17 июня, 2024, 23:50 — ИА Регнум. Назначенная на должность заместителя министра обороны России Анна Цивилёва будет курировать взаимодействие ведомства с фондом «Защитники Отечества». Об этом она 17 июня написала в Telegram-канале.

Сергей Бобылев / ТАСС

«В новой должности займусь социальным и жилищным обеспечением военнослужащих, буду курировать взаимодействие ведомства с фондом «Защитники Отечества». Это назначение — большая ответственность и очередное подтверждение внимательного отношения государства к участникам и ветеранам боевых действий, в том числе спецоперации», — отметила она.

Цивилёва добавила, что за год работы фонда удалось выстроить эффективное взаимодействие со многими ведомствами. Замминистра обороны выразила уверенность, что теперь работать получится ещё быстрее и продуктивнее, чтобы российские герои получали заслуженное внимание и поддержку.

Назначение Цивилёвой стало признанием её эффективности как руководителя фонда «Защитники Отчества» и показатель доверия к ней президента России Владимира Путина. Она менее чем за два месяца с нуля создала новую организацию, не имеющую ранее аналогов в стране. Кроме того, Цивилёва пролоббировала несколько значимых инициатив — доплата за современные протезы, выдача ветеранам с инвалидностью автомобилей на ручном управление, комплексная диспансеризация ветеранов СВО и другие. У Цивилёвой уже есть опыт построения госструктуры, ориентированной на человека. По факту в зоне её контроля теперь будут не только ветераны, но и действующие военнослужащие и члены их семей, что крайне значимо для государства.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июня Владимир Путин подписал указ о назначении Леонида Горнина первым замминистра обороны России, Анны Цивилёвой и Павла Фрадкова замминистра обороны, Олега Савельева — замминистра обороны и главой аппарата министерства.

Отдельным указом президент России освободил Руслана Цаликова от должности первого замминистра обороны, Николая Панкова, Татьяну Шевцову и генерала-армии Павла Попова от должностей заместителей министра обороны, при этом уволив Попова с военной службы.

Путин 1 июня на встрече с Анной Цивилёвой поручил ускорить работу по соцподдержке бойцов ЧВК и бывших ополченцев. Люди должны чувствовать заботу со стороны государства. Всё это касается и тех бойцов, которые воевали с неонацистами ещё до вступления этих территорий в состав России, и частных военных компаний, подчеркнул глава государства.

Путин 3 апреля 2023 года подписал указ о создании фонда, 1 июня прошлого года «Защитники Отечества» начали работу. Председателем Фонда назначили Анну Цивилёву, имеющую большой опыт управления одной из крупнейших в России угледобывающей компанией и реализации масштабных социальных проектов.