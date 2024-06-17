Москва, 17 июня, 2024, 23:44 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил Сирила Рамафосу с переизбранием на пост главы Южно-Африканской Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru

Итоги выборов президента ЮАР были объявлены 15 июня.

Российский лидер выразил надежду на продолжение совместной работы по дальнейшему всестороннему укреплению стратегического партнёрства двух стран.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин 15 июня поздравил телеграммой Сирила Рамафосу с переизбранием на пост президента ЮАР и заявил, что ждёт его приезда в Казань на саммит БРИКС 22–24 октября.

По словам президента, Москва высоко ценит личный вклад Рамафосы в развитие двусторонних отношений стратегического партнёрства и продуктивного взаимодействия в рамках ООН, БРИКС, G20 и других многосторонних структур.

Рамафоса считается избранным президентом, инаугурация состоится 19 июня.

По итогам голосования он набрал 283 голоса, его соперник — лидер партии «Борцы за экономическую свободу» Джулиус Малема набрал 44 голоса. Ещё 12 бюллетеней оказались испорчены.