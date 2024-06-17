Видеохостинг Rutube пропал из App Store, в компании разбираются в причинах
Москва, 17 июня, 2024, 23:26 — ИА Регнум. Приложение для просмотра видео Rutube пропало вечером 17 июня из App Store, при этом в Google Play национальный видеохостинг есть.
Как пояснили в пресс-службе компании, Rutube оказался временно заблокирован в App Store
«Специалисты работают над решением этого вопроса. Всё остальное работает в штатном режиме», — пояснили представители видеохостинга.
Как сообщало ИА Регнум, 8 июня начались сбои в работе мессенджера Telegram в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Липецке и Таганроге. Мобильная и десктопная версия приложения не обновлялись.
Приложение не работало больше часа не только в России, но и в США и других странах Европы.
Масштабный сбой в Telegram не связан с DDoS-атаками на пленарную сессию с президентом России Владимиром Путиным во время ПМЭФ 7 июня. По мнению гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, это была внутренняя техническая проблема мессенджера.