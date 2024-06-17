Вашингтон, 17 июня, 2024, 22:28 — ИА Регнум. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби 17 июня заверил журналистов, что американские власти будут пристально следить за государственным визитом российского лидера Владимира Путина в Северную Корею.

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«Мы, безусловно, будем следить очень внимательно», — заявил чиновник, отвечая на просьбу прокомментировать визит президента РФ.

Кирби также пояснил, что в Белом доме удивлены планами Путина посетить КНДР, но особо не беспокоятся по этому поводу. Единственное, что беспокоит США, по словам координатора, так это углубление отношений между этими странами.

«Может возникнуть определенная взаимность, которая может повлиять на положение дел на Корейском полуострове. Северокорейские ракеты по-прежнему используются для поражения целей на Украине», — считает Джон Кирби.

Как сообщало ИА Регнум, Путин готовится к ряду поездок, в том числе за рубеж. У президента будет насыщенная рабочая неделя. Пресс-служба Кремля проинформировала, что глава государства совершит рабочую поездку в Якутск, а позднее отправится в КНДР и Вьетнам.

Путин прилетит в Пхеньян вечером 18 июня, основные мероприятия пройдут 19 июня, рассказал журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын проведут неформальные переговоры тет-а-тет, также пройдут переговоры делегаций в расширенном составе. Планируется подписание ряда значимых документов, примут двустороннее совместное заявление, которое подтвердит принципы всеобъемлющего стратегического партнёрства между странами.

Путин 19–20 июня посетит Вьетнам с государственным визитом по приглашению генерального секретаря ЦК Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонга.

В Ханое в честь российского лидера планируется торжественный приём.