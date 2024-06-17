Вашингтон, 17 июня, 2024, 22:20 — ИА Регнум. США удовлетворены текущим уровнем готовности своих ядерных сил как в Европе, так и по всему миру. Об этом 17 июня на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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Он подчеркнул, что США, как и раньше, чувствуют себя комфортно в вопросе готовности стратегического сдерживания на европейском континенте и по всему миру.

Таким образом Кирби прокомментировал журналистам реакцию Вашингтона на заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Как сообщало ИА Регнум, генсек Североатлантического альянса в интервью британской газете The Daily Telegraph заявил, что страны — члены НАТО начали консультации по вопросу необходимости приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности. По его совам, транспарентность в данном вопросе помогает «послать прямой сигнал о том, что НАТО является ядерным альянсом». Столтенберг добавил, цель блока якобы состоит в том, чтобы «в мире не было ядерного оружия, но пока оно существует, НАТО будет оставаться ядерным альянсом».

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин призвал спокойно относиться к заявлениям Йенса Столтенберга об обсуждении НАТО приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности. Особого значения этим словам предавать не следует, заключил Нарышкин.