Берлин, 17 июня, 2024, 21:41 — ИА Регнум. Сборная Словакии по футболу в матче группового этапа чемпионата Европы 17 июня одержала победу над командой Бельгии.

Иван Шилов ИА REGNUM

Игра завершилась со счётом 1:0. Единственный гол уже на 7-й минуте матча забил нападающий словацкой команды Иван Шранц.

Как передавало ИА Регнум, в другом матче той же группы (Е) команда Румынии разгромила сборную Украины. Матч завершился со счётом 3:0. Голы забили Николае Станчу, Мариус Марин и Денис Дрэгуш.

Болельщики команды Румынии в ходе игры скандировали имя президента России Владимира Путина. Соответствующие записи были опубликованы в социальных сетях. Ранее сообщалось, что УЕФА хочет запретить фанатам проносить на стадион флаг России во время матча команды Украины, поскольку Украинская ассоциация футбола убедила европейскую организацию, что появление российских флагов может привести «к напряжённости и конфликтам».

Во втором туре этого этапа турнира в группе Е украинская сборная 21 июня встретится со словаками, а днём позже сыграют команды Бельгии и Румынии.

Чемпионат Европы по футболу 2024 года проходит в Германии. Россию не допустили к участию в отборочном турнире. Финал Евро-2024 состоится 14 июля в Берлине.