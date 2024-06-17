Орел, 17 июня, 2024, 21:32 — ИА Регнум. В Орле задержан первый заместитель мэра города Вадим Ничипоров, пишут 17 июня «Орловские новости», ссылаясь на собственные источники.

Правительство Орловской области

По данным издания, у чиновника были проведены обыски, а задержание связано с уголовным делом о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности местных перевозчиков.

Потерпевшей стороной в нём выступают индивидуальный предприниматель Вадим Кривов, его жена и работающие на маршрутах водители. Они, в частности, обвинили Ничипорова в коррупции.

В марте на это дело обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Официального подтверждения информации о задержании Ничипорова на данный момент нет.

Как передавало ИА Регнум, 7 июня Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и постановил арестовать экс-заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова, обвиняемого в получении взятки. О задержании Власова стало известно 24 мая. Его обвиняют в получении взятке в размере более 1 млн рублей.

Ранее также сообщалось, что в Башкирии следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства региона Александра Клебанова по подозрению в получении взятки в размере 5 млн рублей.

Тверской суд Москвы 25 апреля арестовал экс-первого зампреда правительства Московской области Светлану Стригункову. Её обвинили в получении взятки в размере 123 млн рублей. Бывшая чиновница, уволившаяся в марте 2024 года, курировала вопросы здравоохранения.