Липецк, 17 июня, 2024, 21:21 — ИА Регнум. ВСУ пытались атаковать территорию Новолипецкого металлургического комбината четырьмя дронами, сообщила 17 июня пресс-служба НЛМК.

РИА Новости / Владимир Песня

В ходе атаки никто не пострадал, завод продолжил работу в штатном режиме, цитирует пресс-службу НЛМК «Газета.Ru».

«Семнадцатого июня на территории предприятия, выпускающего исключительно продукцию общегражданского назначения, был зафиксирован прилёт четырёх БПЛА. С начала года в четырёх атаках было задействовано суммарно 10 БПЛА, направленных на производственные сооружения, два БПЛА были уничтожены до промплощадки», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 17 июня губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что над промышленной зоной в областном центре были подавлены четыре беспилотника ВСУ. Глава региона отметил, что жертв в результате атаки не было, однако отметил, что сохраняется опасность новых атак.

В этот же день губернатор Воронежской области Александр Гусев проинформировал, что над регионом в ночь на 17 июня дежурными средствами ПВО были сбиты два дрона ВСУ. Разрушений, по предварительным данным, удалось избежать, добавил глава региона.