Москва, 17 июня, 2024, 20:35 — ИА Регнум. Несоответствие в написании персональных данных и ошибки в машиночитаемой зоне заграничных паспортов не носят массовый характер, однако являются основными причинами трудностей при выезде за границу российских граждан, написала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.

ИА Регнум

Она отметила, что ещё в 2023 году удалось устранить технический сбой, вызвавший ошибки при формировании машиночитаемой зоны. Если говорить о несоответствиях в написании имён и фамилий, то наиболее распространённой ситуацией стало употребление буквы «ё» и её некорректная транслитерация.

«К примеру, если в свидетельстве о рождении или во внутреннем паспорте гражданина фамилия, имя, отчество содержат букву «ё» или же она заменена на «е», то в соответствующих реквизитах заграничного паспорта должна указываться эта же буква», — добавила Волк.

МВД призвало россиян в преддверии летнего отдыха проверить данные и сроки действия загранпаспортов. Если ошибка была выявлена после выдачи документа, гражданин может обратиться в подразделение по вопросам миграции с заявлением об её устранении. Новый паспорт оформят в кратчайший срок без взимания государственной пошлины.

Как передавало ИА Регнум, 13 июня 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, утверждающий основания для признания недействительными российских загранпаспортов. В их число входят утрата загранпаспорта, прекращение гражданства России, непригодность документа, невозвращение его по окончании служебной командировки, смерть, факт отсутствия паспорта или его неполучение и т.п.