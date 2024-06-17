Москва, 17 июня, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Московский суд продлил на три месяца арест шестерым обвиняемым в убийстве байкера Кирилла Ковалёва на парковке в столичном районе Люблино, сообщает корреспондент ИА Регнум из зала суда.

Иван Шилов ИА REGNUM

Шахин, Низами, Шохрат, Исахан и Бахтияр Аббасовы, а также Нахнид Гусейнов пробудут под стражей до 18 сентября. Они обвиняются по статье «Убийство, совершённое группой лиц из хулиганских побуждений».

Как передавало ИА Регнум, 17 апреля около подъезда жилого дома на Краснодарской улице в Москве между двумя мужчинами произошёл конфликт. Местный житель, байкер Кирилл Ковалёв сделал замечание припарковавшему автомобиль на тротуаре мужчине. Водитель в ходе конфликта нанёс оппоненту удар ножом, после чего скрылся. Пострадавший в тяжёлом состоянии был госпитализирован и позднее скончался в больнице.

Правоохранители установили личность подозреваемого — им оказался гражданин одной из стран СНГ Шахин Аббасов, находящийся в России нелегально. Его брошенный автомобиль вскоре обнаружили на парковке на Новороссийской улице, позднее силовики задержали отца и друга подозреваемого.

Позднее прокуратура сообщила о задержании подозреваемого в Ростовской области. Также правоохранители задержали дядю подозреваемого. Соучастниками подозреваемого в попытке скрыться оказались его братья. В этом они признались во время допроса.

Замоскворецкий суд Москвы 22 апреля арестовал шесть фигурантов дела. Аббасов при рассмотрении ходатайства возражал против ареста, заявив, что не хотел убивать, «но так получилось».

Следователи в ходе рассмотрения дела в суде также сообщили, что отец обвиняемого в убийстве пытался договориться с родственниками убитого, чтобы замять дело.