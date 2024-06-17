Мюнхен, Германия, 17 июня, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Болельщики сборной Румынии по футболу скандировали имя президента России Владимира Путина в ходе матча чемпионата Европы против команды Украины. Соответствующие кадры были опубликованы в социальных сетях.

AP/TASS

Кроме того, на опубликованных в ходе матча фотографиях видно, что румынские фанаты вывесили на своей трибуне флаг Донецкой Народной Республики.

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Как передавало ИА Регнум, матч сборных Румынии и Украины состоялся 17 июня в Мюнхене и завершился со счётом 3:0 в пользу румын. Голы забили Николае Станчу, Мариус Марин и Денис Дрэгуш.

Сербские болельщики также скандировали имя Владимира Путина — во время игры своей сборной против команды Англии, которая состоялась 16 июня. Соответствующие кадры были опубликованы в Сети. На видеозаписях видно, что некоторые сербские болельщики размахивали флагами России.

Агентство Associated Press ранее сообщило, что УЕФА хочет запретить фанатам проносить флаг России на стадион во время первого матча команды Украины. По этим данным, Украинская ассоциация футбола убедила УЕФА, что появление российских флагов во время матчей Украины на чемпионате может привести «к напряжённости и конфликтам».

Чемпионат Европы по футболу 2024 года проходит в Германии. Россия не была допущена к участию в отборочном турнире. Финал Евро-2024 состоится 14 июля в Берлине.