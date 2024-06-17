Мюнхен, Германия, 17 июня, 2024, 18:45 — ИА Регнум. Украинские футбольные болельщики перед матчем со сборной Румынии на чемпионате Европы 17 июня в Мюнхене, скандировали бандеровские лозунги, сообщает издание «Страна. ua».

EPA/ТАСС

На кадрах, опубликованных изданием, видны десятки футбольных фанатов в цветах украинского флага, выкрикивающие националистические бандеровские лозунги.

Сборная Украины в этом матче с разгромным счётом 0:3 уступила команде Румынии.

Как передавало ИА Регнум, сербские болельщики, в свою очередь, скандировали имя президента России Владимира Путина во время игры своей сборной против команды Англии, которая состоялась 16 июня. На опубликованных в Сети видеозаписях видно, что некоторые сербские болельщики размахивали флагами России.

Чемпионат Европы по футболу 2024 года проходит в Германии. Россия не была допущена к участию в отборочном турнире. Финал Евро-2024 состоится 14 июля в Берлине.