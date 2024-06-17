Гавана, 17 июня, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Российские ракетный фрегат «Адмирал Горшков» и ударная атомная субмарина «Казань» ВМФ России покинули Гавану. Фотографии отбывающих из гаванского порта кораблей опубликовали пользователи в соцсетях.

Министерство обороны России

За время нахождения в Гаване экипажи российских кораблей приняли участие в протокольных, торжественных и памятных мероприятиях, в том числе посвященных Дню России. В военно-морской академии «Гранма» российским морякам также удалось сыграть в товарищеском футбольном и волейбольном матчах с кубинской стороной.

12 июня в Министерстве обороны России сообщили, что на Кубу с неофициальным визитом прибыл отряд кораблей Северного флота. В отряд кораблей ВМФ России вошли фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер». По словам главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева, визит прошёл в рамках международного сотрудничества. 11 июня подлодка «Казань» и фрегат «Адмирал Горшков» во время учений отработали применение высокоточного ракетного оружия в Атлантике.

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Как передавало ИА Регнум, по данным телеканала CBS News, США со своей стороны направили корабли своих военно-морских сил для слежки за визитом российских кораблей на Кубу. В министерстве Революционных вооружённых сил Кубы подчёркивали, что на всех российских судах отсутствует ядерное оружие.

В свою очередь экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп посчитал немыслимым прибытие кораблей Военно-морского флота России на Кубу.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 13 июня сообщил, что визит группы кораблей ВМФ на Кубу является распространённой практикой, особенно для такой крупной морской державы, как Россия.