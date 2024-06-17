Киев, 17 июня, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Глава Гагаузии Евгения Гуцул, лидер молдавского блока «Победа» Илан Шор и депутат парламента страны Марина Таубер попали в базу скандального украинского интернет-ресурса «Миротворец».

РИА Новости / Максим Блинов

На сайте указано, что политики якобы манипулировали общественно значимой информацией, продвигали пророссийскую пропаганду и участвовали в процессах дестабилизации на постсоветском пространстве.

Ранее для Гуцул, Шора и Таубер официально закрыли въезд на Украину.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в базу «Миротворца» внесли израильскую певицу Эден Голан, представившую страну на «Евровидении». На Украине её обвинили в попытках «легализации оккупации Крыма», незаконной коммерческой деятельности на якобы оккупированных территориях, нарушении госграницы Украины и участии в «антиукраинских пропагандистских мероприятиях».

Администраторы портала «Миротворец» незаконно публикуют личные сведения о так называемых врагах Украины. Начатый в 2014 году список регулярно пополняется новыми именами.