Ереван, 17 июня, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» сорвала заседание парламента, в ходе которого оппозиция планировала принять призыв к отставке правительства. Заседание транслировали местные телеканалы.

«Зарегистрированы 34 депутата, кворума нет», — сообщил спикер парламента Ален Симонян.

Он добавил, что если в течение четырёх часов наберётся надлежащее количество голосов, то заседание будет продолжено. Всего в парламенте 107 депутатов, у партии Пашиняна 71 мандат.

Ранее ИА Регнум сообщало, что лидер армянского оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян призвал депутатов парламента инициировать заседание для обсуждения роспуска правительства.

Акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Пашиняна, а также против одностороннего процесса делимитации и демаркации границы с Азербайджаном в Тавушской области, в рамках которого Баку должны быть переданы четыре села, начались в конце апреля.

9 июня в Ереване состоялось шествие движения «Тавуш во имя Родины». Участники протестного движения провели шествие к центральной площади армянской столицы с трёх направлений. В здании правительства все входы оцепили полицейские. Сторонники движения запланировали провести митинг с требованием отставки премьер-министра страны Пашиняна.