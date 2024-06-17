Москва, 17 июня, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Кремль будет обсуждать возможность проведения встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана на полях саммита ШОС в Астане, в случае если Эрдоган примет участие. Об этом сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Сергей Гунеев/РИА Новости Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

По словам Ушакова, Путин обсуждал на прошлой неделе с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом вопрос встречи двух лидеров.

«Я исхожу из того, что если президент Турецкой Республики будет участвовать в саммите ШОС, опять-таки в качестве приглашенного, то мы несомненно будем вести дело к тому, чтобы провести обстоятельную двустороннюю встречу лидеров России и Турции. Она действительно назрела, и это понимают как в Москве, так и в Анкаре», — добавил помощник российского лидера.

Как передавало ИА Регнум, 11 июня Путин на встрече с Фиданом заявил, что планирует встретиться с Эрдоганом в июле в Астане. Президент тогда отметил, что там у них будет возможность встретиться и обсудить все вопросы. Он также попросил Фидана передать президенту Турции самые наилучшие пожелания.

В Астане с 3 по 4 июля пройдёт саммит Шанхайской организации сотрудничества.

В администрации турецкого лидера 2 марта заявили, что в Анкаре начали готовиться к визиту Путина, но пока нет ясности, когда это произойдёт. В мае Ушаков сообщил, что визит Путина в Турцию остаётся в повестке дня, вопрос внесли в число внешнеполитических приоритетов.

7 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поездку российского лидера в Анкару пришлось перенести. Он объяснил это несовпадением графиков глав государств. При этом представитель Кремля сообщил, что у них будут контакты в ближайшем будущем.