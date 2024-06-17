Москва, 17 июня, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Россия благодарна КНДР за бережное отношение к памятникам и захоронениям советских воинов, сообщил 17 июня журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

Рясин Н./Фотохроника ТАСС Памятник на могиле погибших советских воинов в КНДР

«Мы, кстати, весьма признательны корейским товарищам за бережное отношение к памятникам и захоронениям погибших советских воинов, которые вместе с корейцами освобождали Корею от японских милитаристов в 1945 году», — сказал он.

Ушаков также рассказал о программе визита Владимира Путина в КНДР. По его словам, президент прилетит в Пхеньян вечером 18 июня, основные мероприятия пройдут на следующий день. Лидеры двух стран проведут неформальные переговоры тет-а-тет, также пройдут переговоры делегаций в расширенном составе, уточнил он.

Кроме того, в честь визита президента России в Пхеньяне пройдёт торжественный концерт, и Владимир Путин посетит это мероприятие.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба Кремля информировала, что президент России 18 июня отправится в КНДР с двухдневным визитом по приглашению председателя государственных дел страны Ким Чен Ына. Путин не посещал Северную Корею с 2000 года.

Ким Чен Ын, в свою очередь, посещал Россию в сентябре 2023 года. Он побывал на космодроме Восточный, в Комсомольске-на-Амуре, на аэродроме Кневичи в Приморье и во Владивостоке. Северокорейский лидер пригласил российского коллегу в свою страну. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Путин с благодарностью принял это приглашение.