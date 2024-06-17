Гаага, Нидерланды, 17 июня, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Права на использование брендов русского алкоголя в странах Бенилюкса продали на аукционе за 1,6 миллиона евро, сообщила Газета.Ru.

Nathan Denette/Global Look Press

Аукцион по продаже прав на использование в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге российских торговых марок, в том числе водочных брендов «Московская» и «Столичная», прошел в Нидерландах. 18 брендов русского алкоголя купили одним лотом.

Победителем стала компания Spirits International, которая предложила самую высокую цену — 1,6 млн евро. Она входит в концерн SPI Group Юрия Шефлера, зарегистрированный в Люксембурге.

Бенилюкс — межправительственная организация, представляющая собой политический, экономический и таможенный союз Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.

С 1 июля в России повысят минимальные цены на крепкий алкоголь. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации. Розничная цена водки за 0,5 литра вырастет с 281 до 299 рублей, коньяка — с 517 до 556 рублей, а бренди — с 375 до 403 рублей.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что в России задумались над повышением ввозных таможенных пошлин на вино. На сегодняшний день доля вина из недружественных стран на российском рынке составила 64%.

С января по апрель 2024 года отечественные алкогольные предприятия на 10% увеличили производство крепких спиртных напитков — до 33,681 млн декалитров. Производство слабоалкогольных напитков выросло на 38,4%, до 8,095 млн декалитров.