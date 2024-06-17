Брюссель, 17 июня, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Европейский союз создал специальную комиссию по борьбе с коррупцией и хищениями на Украине западной помощи, говорится в постановлении Совета ЕС.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Комиссия по контролю будет заниматься противодействием незаконному использованию финансирования ЕС в рамках программы помощи (ЕС) для Украины, в том числе борьбой с мошенничеством, коррупцией, конфликтами интересов и другими преступлениями», — говорится в документе.

Отмечается, что основной состав контрольной комиссии будет работать в Брюсселе, в Киеве для содействия указанной работе создадут отдельное подразделение.

Как передавало ИА Регнум, в марте Европейская комиссия перевела Украине первый в 2024 году транш макрофинансовой помощи в размере 4,5 млрд евро. В Совете ЕС тогда сообщили, что средства пойдут на летальную и нелетальную помощь Киеву, а также на обучение украинских военных.

Российская сторона неоднократно отмечала, что западные поставки оружия Киеву лишь продлевают конфликт на Украине. Президент Владимир Путин подчёркивал, что поставки оружия ВСУ только приведут «к большей трагедии».

Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо ранее заявил, что большая часть военной помощи, о которой Соединённые Штаты объявили в конце апреля, не пойдёт на нужды ВСУ, а будет утеряна в результате коррупционной деятельности. По его словам, то же произошло и с 16 млрд евро, предоставленными Киеву Европейским союзом.