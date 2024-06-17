Москва, 17 июня, 2024, 16:06 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в феврале 2022 года после выхода из комы попросил еды и распорядился о покупке недвижимости. Об этом сын политика Олег Эйдельштейн рассказал в интервью YouTube-каналу «Осторожно, Собчак», опубликованном 17 июня.

Сергей Савостьянов/ТАСС

По словам Эйдельштейна, за некоторое время до смерти отец пришёл в сознание, позвонил ему и попросил привезти блюдо из кролика, говяжий язык и квашеную капусту. Кроме того, Жириновский поручил сыну купить квартиру в Дубае.

«Олег, служебка где? У тебя? (…) Карточка моя где, у тебя? (…) Как только выйду, квартиру в Дубае [покупай]», — пересказал Эйдельштейн разговор с отцом.

Он добавил, что честно исполнил последнюю волю отца и купил на деньги, хранившиеся на его счёте, жильё в ОАЭ для своих детей. Это квартира с двумя спальнями в районе Марина, уточнил Эйдельштейн.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Олега Эйдельштейна, признав его внебрачным сыном покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Первый иск Эйдельштейн подал ещё в начале августа прошлого года, но тогда суд ему отказал.

Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. В начале февраля того же года его госпитализировали в Центральную клиническую больницу с двусторонней пневмонией, развившейся на фоне поражения коронавирусом. Утром 8 апреля патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл чин отпевания в Храме Христа Спасителя, затем в Колонном зале Дома Союзов состоялась церемония прощания. Могила Жириновского находится на Новодевичьем кладбище.