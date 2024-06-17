Одесса, Украина, 17 июня, 2024, 15:44 — ИА Регнум. В Одессе 18-летний молодой человек ограбил женщину, чтобы избежать мобилизацию по судимости. Об этом сообщили в управлении полиции по Одессе.

Алексей Куденко/РИА Новости

Правоохранители уточнили, что мужчина при ограблении вырвал из рук женщины кошелёк с деньгами, документами и мобильным телефоном, однако позже выбросил их, так как ему была необходима только судимость, чтобы уклониться от мобилизации.

Теперь злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Он предполагает, в частности, отмену нормы об ограниченно годных, снижение призывного возраста с 27 до 25 лет и многочисленные ограничения прав для уклоняющихся от призыва или не предоставляющих актуальные сведения в военкоматы.

В свою очередь украинский политолог Константин Бондаренко предупредил, что насильно мобилизованные в армию жители Украины будут «внутренне мстить» киевским властям, сдаваясь в плен или дезертируя. Политолог добавил, что в этой ситуации, по его мнению, не помогут ни заградотряды, ни какие-либо ещё подобные меры.

15 июня сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов сообщил, что Киев с начала лета в два раза увеличил планы по мобилизации в Одесской, Сумской, Харьковской областях и на территориях Запорожской области, подконтрольных ВСУ. Как пояснил политик, усиление мобилизации связано с низким морально-боевым духом в рядах ВСУ, что привело к резкому росту числа дезертиров.