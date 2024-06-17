Утечка аммиака произошла на предприятии в Польше
На предприятии в Польше произошла утечка аммиака, есть пострадавшие
Кошалин, Польша, 17 июня, 2024, 16:00 — ИА Регнум. На предприятии в Польше произошла утечка аммиака, пострадали несколько человек. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.
«С предприятия эвакуировали более 300 человек, некоторые из них плохо себя чувствовали. Четыре человека были госпитализированы», — говорится в сообщении.
По данным СМИ, утечка ограничилась производственным цехом предприятия в городе Кошалин. Её локализовали, на месте продолжили работать пожарные и специализированная химико-спасательная группа.
Ранее ИА Регнум сообщало, что в Польше отравились аммиаком 28 сотрудников птицефабрики. Всего эвакуировали 500 человек, в больницу с отравлением поступили 12 сотрудников предприятия.
Осенью прошлого года крупный пожар охватил нефтеперерабатывающий завод в Мичигане. Не менее 100 жителей ближайших кварталов были эвакуированы.
В августе 2023 года на химическом заводе в Германии прогремел взрыв. В одном из контейнеров на предприятии произошла химическая реакция, вызвавшая задымление. На место прибыли спасатели, восемь пожарных получили травмы.