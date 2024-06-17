Кошалин, Польша, 17 июня, 2024, 16:00 — ИА Регнум. На предприятии в Польше произошла утечка аммиака, пострадали несколько человек. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Global Look Press

«С предприятия эвакуировали более 300 человек, некоторые из них плохо себя чувствовали. Четыре человека были госпитализированы», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, утечка ограничилась производственным цехом предприятия в городе Кошалин. Её локализовали, на месте продолжили работать пожарные и специализированная химико-спасательная группа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Польше отравились аммиаком 28 сотрудников птицефабрики. Всего эвакуировали 500 человек, в больницу с отравлением поступили 12 сотрудников предприятия.

Осенью прошлого года крупный пожар охватил нефтеперерабатывающий завод в Мичигане. Не менее 100 жителей ближайших кварталов были эвакуированы.

В августе 2023 года на химическом заводе в Германии прогремел взрыв. В одном из контейнеров на предприятии произошла химическая реакция, вызвавшая задымление. На место прибыли спасатели, восемь пожарных получили травмы.