Москва, 17 июня, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 18 июня отправится в КНДР с двухдневным визитом, сообщает 17 июня пресс-служба Кремля.

Владимир Смирнов/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын

Отмечается, что Путин 18–19 июня совершит дружественный государственный визит в Корейскую Народно-Демократическую Республику по приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына.

Президент России не посещал Северную Корею с 2000 года. Тогда в Пхеньяне состоялась его встреча с Ким Чен Иром, занимавшим на тот момент пост главы КНДР. В сентябре 2023 года Россию посетил нынешний лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Он побывал на космодроме Восточный, в Комсомольске-на-Амуре, на аэродроме Кневичи в Приморье и во Владивостоке. Северокорейский лидер пригласил российского коллегу в свою страну. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Путин с благодарностью принял это приглашение.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил журналистам, что Путин готовится к ряду поездок, в том числе за рубеж. Он отметил, что у президента будет весьма насыщенная, динамичная рабочая неделя.

Помощник президента Юрий Ушаков ранее подтвердил, что Путин поедет в Казахстан на саммит ШОС, который пройдёт 3–4 июля в Астане. Он добавил, что у российского лидера запланированы и другие заграничные поездки.

В конце мая Путин совершил трёхдневный визит в Узбекистан и провёл переговоры с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым. После встречи лидеры подписали совместное заявление и пакет документов.

Первый государственный визит после инаугурации российский лидер совершил в Китай. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров подписали совместное заявление о стратегическом партнёрстве.