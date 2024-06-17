Екатеринбург, 17 июня, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Двоюродной сестре участника специальной военной операции (СВО), переехавшей в Екатеринбург из Казахстана, суд предписал покинуть Россию. Об этом 17 июня сообщил Telegram-канал «Русская община ZOV».

Global Look Press

По словам 26-летней Алины, получить российское гражданство она мечтает уже десять лет. В октябре 2023 года ей удалось приехать в Россию, однако устроиться на работу мешало отсутствие гражданства.

«В России у меня много родственников: папа, родной брат, бабушка с дедушкой, также есть двоюродный брат, который добровольно [ушёл] на СВО», — рассказала девушка.

В декабре в страну приехал муж Алины. Супруги обратились в миграционную службу, но не получили там должных разъяснений. Тем не менее, они собрали документы для оформления вида на жительство. Принявшая документы сотрудница заверила их, что всё в порядке. Однако позже, когда Алина пришла за справкой для ожидания вида на жительство, ей вручили судебную повестку. Поводом стало якобы нарушение сроков пребывания в России.

Алину заверили, что суд отправит её в Казахстан всего на три месяца, чтобы «обнулиться». Однако в действительности её наказали штрафом 2 тыс. рублей и запретили въезжать в Россию в течение пяти лет.

Уроженка Казахстана попросила, чтобы ей помогли подать жалобу. Она призналась, что любит Россию всей душой и очень хочет вернуться.

Ранее уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила ИА Регнум о благополучном завершении истории семьи Морозовых, которые приехали в Россию много лет назад, но не получили гражданство. По словам правозащитницы, их случай выявил серьёзнейшую системную проблему, которую только предстоит разрешить.

Морозовых едва не выдворили за то, что они вовремя не прошли дактилоскопию, то есть не сдали отпечатки пальцев. Строительная организация, в которой работали члены семьи, выделила им юриста. Депортации удалось избежать. Мерзлякова назвала незащищённость соотечественников системным сбоем. По её мнению, необходимо внимательнее относиться к стремлению представителей коренных народов России обрести гражданство.