Москва, 17 июня, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Российские активы одного из крупнейших мировых производителей строительной и горнодобывающей техники — американской компании Caterpillar переданы отечественной компании, подконтрольной фонду Balchug Capital армянского предпринимателя Давида Амаряна.

Вадим Жернов/РИА Новости

Согласно информации единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), сделка была закрыта к 14 июня. Контроль над двумя российскими дочерними компаниями Caterpillar перешел к московскому ООО «ПСК — Новые решения», основным собственником которой является Balchug Capital (99%), 1%-ной долей владеет предприниматель Артём Орусь (1%).

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года компания «ПСК — Новые Решения» получила разрешение приобрести российские активы Caterpillar. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин. Для совершения сделки не нужно никаких других предусмотренных законодательством России предварительных согласий, разрешений и согласований, говорилось в распоряжении.

Президент России Владимир Путин 6 мая заявил, что санкции, введённые недружественными странами против России, привели совсем не к тому результату, которого ждали на Западе. Получился обратный эффект — российская экономика растёт. Противники России хотели её разрушения и закрытия производств, но у них ничего не получилось.