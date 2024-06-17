Лиски, Воронежская область, 17 июня, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Группа «Россети» начала реконструкцию подстанции 330 кВ «Лиски» на юге Воронежской области. Этот энергообъект участвует в выдаче мощности Нововоронежской АЭС и обеспечивает электроснабжение территорий с населением более 340 тыс. человек. Филиал ПАО «Россети» — МЭС Центра оснастит подстанцию современным элегазовым оборудованием, что позволит повысить надежность и безопасность ее работы. Стоимость проекта — более 400 млн рублей.

Пресс-служба группы компаний «Россети» «Россети» обновят оборудование подстанции на юге Воронежской области

Энергетики установят 15 новых выключателей 110 и 220 кВ, произведенных в России. Работы будут проведены в условиях действующей подстанции.

Выключатели — один из видов основного электротехнического оборудования. Они предназначены для разрыва электрической цепи и гашения возникающей при этом дуги. У элегазовых аппаратов есть ряд преимуществ перед воздушными аналогами: они надежны в эксплуатации, не требуют постоянного ремонтного обслуживания, управляются в автоматизированном режиме. Кроме этого, внедрение таких выключателей позволяет ликвидировать «воздушную сеть» — компрессоры и воздуховоды. Это исключает риски, связанные с эксплуатацией оборудования под давлением.

Проект также предусматривает модернизацию системы релейной защиты с использованием микропроцессорных терминалов российского производства. Все работы будут завершены в 2026 году.

Подстанция 330 кВ «Лиски» обеспечивает электроснабжение населения и промышленности Лискинского, Бобровского, Кантемировского, Ольховатского, Россошанского и Павловского районов Воронежского области, объектов транспортной инфраструктуры.