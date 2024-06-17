Москва, 17 июня, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 17 июня провёл рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым, сообщила пресс-служба Кремля.

Александр Казаков/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев

Губернатор проинформировал главу государства о мерах поддержки семей участников специальной военной операции, а также о реализации экономических проектов, в частности, о строительстве индустриальных парков и объектов инфраструктуры, а также о программе модернизации ЖКХ.

Обсуждалась также ситуация в сфере здравоохранения и строительство новых медицинских учреждений в Подмосковье, отметила пресс-служба. Путин подчеркнул, что один из самых важных вопросов — обеспечить доступность услуг здравоохранения для жителей региона в условиях, когда численность населения области растёт.

«Самый большой запрос — на первичную помощь. Поэтому поликлиники и ремонтируем, и строим», — ответил губернатор.

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Власти региона помимо обеспечения учреждений здравоохранения необходимой техникой уделяют внимание и привлечению врачей к работе в регионе, особенно в первичном звене, добавил Воробьёв.

Как передавало ИА Регнум, 16 июня президент поздравил российских медицинских работников с профессиональным праздником. Он отметил, что значимость медицины переоценить невозможно, и обратился с отдельными словами благодарности к врачам, которые работают в зоне СВО.

В январе Путин заслушал доклад Воробьёва о ликвидации последствий перебоя в тепло — и энергоснабжении Подмосковья. В Подольском городском округе произошёл прорыв на теплотрассе, аварийным бригадам удалось обнаружить три утечки, но сроки восстановительных работ замедлились из-за режимного статуса объекта. Воробьёв пообещал, что власти выплатят компенсации жителям города, которых затронуло отсутствие отопления в морозы.