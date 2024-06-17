Брюссель, 17 июня, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Европейский союз на год продлил санкции в связи с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией. Об этом говорится на сайте Совета ЕС.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Отмечается, что действующие в настоящее время ограничительные меры впервые ввели в июне 2014 года и включают запрет на импорт в ЕС товаров, происходящих из Крыма или Севастополя. Также рестрикции касаются инфраструктурных или финансовых инвестиций и туристических услуг из Крыма или Севастополя.

«Кроме того, экспорт определённых товаров и технологий крымскими компаниями или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также для поиска, разведки и добычи нефти, газа и полезных ископаемых также подпадает под ограничения ЕС», — говорится в документе.

Санкции продлены до 23 июня 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, Крым вернулся в состав России в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за воссоединение с Россией. При этом Украина по-прежнему считает полуостров своей «временно оккупированной» территорией, эту позицию разделяют многие страны Запада.

Жители Крыма и Севастополя никогда не разделяли себя с Россией, именно это позволило им вернуться в родную семью, заявил 18 марта на праздничном митинге-концерте, посвящённом десятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, президент Владимир Путин. Через десятилетия жители полуострова пронесли веру в Отечество, добавил он.

В этот же день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Крым де-юре и де-факто является неотъемлемой частью России.

Процесс вхождения Крыма в состав России прошёл в соответствии с международным правом, подчёркивал Песков.