Москва, 17 июня, 2024, 13:02 — ИА Регнум. В Москве за медицинской помощью обратился 121 человек с симптомами ботулизма. Об этом сообщила заместитель мэра российской столицы Анастасия Ракова.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

«Департамент здравоохранения и медицинские организации города полностью контролируют ситуацию в связи с обращением граждан с симптомами отравления и подозрением на ботулизм», — подчеркнула Ракова журналистам.

Она отметила, что на текущий период 55 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 30 из них в реанимации. По её словам, определены основные продукты питания, которые могли стать причиной отравления. Их распространение приостановлено, отметила Ракова.

Как передавлю ИА Регнум, 15 июня стало известно, что более десяти человек отравились продуктами, заказанными через службу доставки. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В ведомстве уточнили, что пациенты с симптомами отравления обращались в больницы столицы в период с 14 по 15 июня.

В тот же день управление Роспотребнадзора в Москве приостановило продажу продукции, которая могла привести к госпитализации четырёх человек с подозрением на ботулизм. Пострадавшие употребляли в пищу продукцию «Салат лобио», изготовитель которой — ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН», и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя ООО «Гастропорт», заявили в ведомстве. Там также не рекомендовали есть уже купленные продукты компаний. Началось эпидрасследование. В департаменте здравоохранения столицы тогда заверили, что о массовом отравлении ботулизмом речи не идёт. Болезнь не является инфекционной и не передается от человека к человеку.

16 июня следователи провели обыски в складских помещениях компаний, чью продукцию потребляли пострадавшие. При осмотре прилегающей к складским помещениям территории обнаружена интересующая следствие продукция, от которой работники пытались избавиться, сообщали в столичном СК.