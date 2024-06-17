Москва, 17 июня, 2024, 12:46 — ИА Регнум. В связи с утратой россиянами интереса к доллару в качестве инструмента сбережений курс американской валюты к рублю может со временем снизиться. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Курс доллара может даже снизиться со временем, поскольку интерес к американской валюте как надежному инструменту сбережений и финансовых операций снизится», — приводит Донецкое агентство новостей (ДАН) слова Аксакова.

По мнению председателя комитета Госдумы, обесценивание валютных сбережений не произойдёт, так как приток валюты в Россию больше, чем отток. Он подчеркнул, что в российских банках достаточно иностранной валюты, а сумма валютных вкладов на счетах в банках в разы снизилась по сравнению с 2022 годом.

«Хотя возможно снижение курса доллара и евро к рублю в связи с невостребованностью данных валют. Тогда да, потери будут, в связи с падением курсов западных валют», — добавил Аксаков.

Как передавало ИА Регнум, министерство финансов США 12 июня включило в санкционные списки Мосбиржу. В этой связи Московская биржа 13 июня прекратила торги долларом и евро. Банк России 13 июня пояснил, что будет рассчитывать курс рубля по внебиржевому рынку, однако курс останется единым и рыночным, изменится только круг данных для его расчёта. Торги на Мосбирже прошли в штатном режиме.

13 июня ЦБ впервые установил курсы доллара и евро на основании внебиржевых торгов. Тогда расчёты регулятора показали незначительные отклонения курсов доллара и евро, рассчитанных на основе внебиржевых данных, от официальных курсов, установленных Банком России. Среднее отклонение с 1 января 2023 года до 11 июня 2024 для доллара составило 0,01%, для евро — 0,03%.

В ЦБ подчеркнули, что данные внебиржевого рынка являются репрезентативными для определения текущего обменного курса. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Банк России способен обеспечить стабильность на всех рынках.