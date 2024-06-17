Москва, 17 июня, 2024, 15:23 — ИА Регнум. В полицию с заявлением о мошенничестве на два миллиона рублей обратилась Лилия Вачевских, супруга бежавшего в Израиль бизнесмена Константина Вачевских, которого в России разыскивают по подозрению в хищениях у Сбербанка на сумму 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Кадр из видео Константин Вачевских

По информации собеседника, Лилия Вачевских в 2019 году, через несколько месяцев после того, как её супруга объявили в международный розыск, начала ремонт в квартире на Сущевском валу. Женщина наняла фирму, которая должна была заняться дизайном квартиры и заключила контракт на крупную сумму.

«Лилия Вачевских с ноября 2019 года по февраль 2020 года заключила несколько договоров с подрядчиком для выполнения ремонтных работ в квартире на общую сумму более двух миллионов рублей, но ремонт не был произведен», — сообщил источник.

В начале июня 2024 года Лилия написала заявление в полицию. Сотрудники МВД начали проверку.

Супруг Лилии, 59-летний Константин Вачевских, владел ОАО «Амурский кабельный завод». По версии следствия, мужчина набрал кредитов и перевел все активы в собственность других юридических лиц. Кредиты банкам Вачевских так и не вернул. с 2012 года является фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 5 июня 2019 года Вачевских объявлен в розыск, а 26 июля 2019 года в международный розыск. В 2019 году Константин уехал в Израиль, где и находится до сих пор.