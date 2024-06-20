Российские учёные получили наносеребро из сока
Москва, 20 июня, 2024, 08:45 — ИА Регнум. Сотрудники Южного федерального университета (ЮФУ) совместно с коллегами из других российских вузов, а также из Китая, Индии и Польши разработали метод получения наносеребра из сока цитрона. Такие частицы обладают антимикробным действием и помогут защитить урожай от насекомых-вредителей и патогенных микробов.
По словам ведущего научного сотрудника ЮФУ Судхира Шенде, полученные коллективом наночастицы серебра показали значительную противогрибковую активность против опасных видов плесени, которые распространены по всему миру и являются одной из причин потерь урожая.
«В нашем исследовании мы осуществили зелёный синтез наночастиц серебра с помощью фруктового сока цитрона, что является относительно простым, экономически эффективным, быстрым, воспроизводимым, стабильным, экологически чистым методом и позволяет расширить объемы крупномасштабного производства наночастиц серебра устойчивым образом», — отметила соавтор исследования, заведующая кафедрой почвоведения и оценки земельных ресурсов ЮФУ Татьяна Минкина.
Совершать новые открытия и создавать уникальные разработки на базе российских университетов учёным помогает национальный проект «Наука и университеты». Для этого по нацпроекту создана программа «Приоритет-2030». Благодаря ей высшие учебные заведения получают гранты на реализацию собственных программ развития. По этой программе к 2030 году в стране планируют сформировать более 100 прогрессивных современных вузов. Именно они станут центрами научно-технологического и социально-экономического развития России.
В 2024 году грантополучателями стали 118 вузов из 50 регионов страны. Из них 12 вузов — получатели ежегодных грантов в рамках дальневосточного трека программы, 106 (включая пять творческих вузов) — получатели базовой части гранта. Дополнительное финансирование на развитие науки и технологий получат 42 университета по специальной части гранта: 15 вузов — по треку «Исследовательское лидерство» и 27 — по треку «Территориальное и (или) отраслевое лидерство». Ещё 24 вуза получили статус кандидата на участие в программе.
Так, в Сибирском государственном медицинском университете (СибГМУ) начал работу научно-технологический центр «Цифровая медицина и киберфизика», ориентированный на внедрение разработок учёных университета в клиническую практику. Цифровые продукты коллектива позволят снять с врачей рутинные задачи и повысить доступность медицинской помощи.
«Мы ставим перед собой цель вывести на рынок несколько продуктов собственного производства и осознанно выбираем сложные продукты с доказательным научным подходом и технологичностью», — отметил ректор СибГМУ Евгений Куликов.
«Создание новых медицинских технологий — результат совместной деятельности врачей, сотрудников кафедр и технических специалистов», — подчеркнул руководитель центра «Цифровая медицина и киберфизика» СибГМУ Иван Толмачёв. Успешными примерами такого взаимодействия он назвал создание системы поддержки принятия врачебных решений для офтальмологии «Ретина» и виртуальную геймифицированную систему моторной реабилитации. Обе разработки планируется вывести на рынок в течение этого года.
А в Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ) открылась лаборатория климата и мониторинга углеродного следа. Здесь ученые будут следить за состоянием атмосферы и изучать изменения в растительном покрове. Также они разработают рекомендации по контролю выброса парниковых газов для нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий Башкортостана. На средства гранта по программе «Приоритет-2030» лаборатория оснащена современным оборудованием для проведения научных исследований в сфере декарбонизации.
Эти и другие возможности для развития и профессионального роста на сегодняшний день доступны всем талантливым студентам. Выбрать вуз и подходящую специальность можно, воспользовавшись навигатором научных специальностей на сайте наука.рф. На платформе можно найти информацию о направлениях подготовки и специальностях бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры почти 500 вузов по всей стране. Будущие студенты могут выбирать интересующее направление, регион, специализацию и узнать, в каких вузах можно освоить выбранное направление.
В этом году приёмная кампания в вузы стартует 20 июня. Подать документы в высшее учебное заведение мечты можно не выходя из дома — с помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуг», который развивается по национальному проекту «Цифровая экономика». Абитуриент может подать заявление в пять вузов по всей стране, выбрав до пяти специальностей в каждом. При этом не придётся посещать приёмную комиссию или ехать в другой город, если будущий студент планирует поступать в вуз в другом регионе.
Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Наука и университеты», реализуемый по решению президента Владимира Путина, направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлечённости профессионального сообщества в эффективное решение важных вопросов в научной сфере, а также формирование у граждан представления о научных достижениях.
Главой государства поставлена задача обеспечить присутствие России в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счёт создания эффективной системы высшего образования.