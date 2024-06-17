Киев, 17 июня, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Государственное бюро расследований Украины начало расследование о вымогательстве взяток у находящихся на передовой бойцов ВСУ, передаёт украинское издание «Главком» со ссылкой на данные судебного реестра.

Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

По информации СМИ, заместитель начальника штаба Сухопутных сил Вооружённых сил Украины Владимир Гаманенко организовал схему вымогательства взяток с военных за перевод их с фронта в тыл.

«Он намеревался воспользоваться дружескими связями из числа военных служебных лиц для решения вопросов о перемещении желающих военнослужащих, осуществляющих активное участие в боевых действиях в воинские части, которые не задействованы в активных боевых действиях на линии разграничения», — говорится в публикации издания.

Сообщается, что Гаманенко задержали вместе с тремя сообщниками при получении взятки в размере 230 тысяч гривен (503 тысяч рублей). Их отправили в СИЗО под залог в 4,5 миллиона гривен (9,85 миллиона рублей).

По данным журналистов, Гаманенко назначил на должность замначальника штаба командования Сухопутных войск в декабре 2022 года тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что в Тернопольской области СБУ задержала военного и по совместительству депутата, предлагавшего мобилизованному за взятку избежать возвращения на фронт. За шесть тысяч долларов мужчине обещали помочь избежать отправки на фронт и организовать работу при ТЦК. Депутата и его сообщника задержали при передаче денег.

В январе глава минобороны Украины Рустем Умеров сообщил о масштабных хищениях в ВСУ. За четыре месяца в стране выявили нарушений более чем на десять миллиардов гривен.