В штабе Сухопутных сил ВСУ с бойцов брали взятки за перевод с фронта в тыл
Соратника Залужного обвинили в вымогательстве денег у бойцов за перевод в тыл
Киев, 17 июня, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Государственное бюро расследований Украины начало расследование о вымогательстве взяток у находящихся на передовой бойцов ВСУ, передаёт украинское издание «Главком» со ссылкой на данные судебного реестра.
По информации СМИ, заместитель начальника штаба Сухопутных сил Вооружённых сил Украины Владимир Гаманенко организовал схему вымогательства взяток с военных за перевод их с фронта в тыл.
«Он намеревался воспользоваться дружескими связями из числа военных служебных лиц для решения вопросов о перемещении желающих военнослужащих, осуществляющих активное участие в боевых действиях в воинские части, которые не задействованы в активных боевых действиях на линии разграничения», — говорится в публикации издания.
Сообщается, что Гаманенко задержали вместе с тремя сообщниками при получении взятки в размере 230 тысяч гривен (503 тысяч рублей). Их отправили в СИЗО под залог в 4,5 миллиона гривен (9,85 миллиона рублей).
По данным журналистов, Гаманенко назначил на должность замначальника штаба командования Сухопутных войск в декабре 2022 года тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Ранее ИА Регнум сообщало о том, что в Тернопольской области СБУ задержала военного и по совместительству депутата, предлагавшего мобилизованному за взятку избежать возвращения на фронт. За шесть тысяч долларов мужчине обещали помочь избежать отправки на фронт и организовать работу при ТЦК. Депутата и его сообщника задержали при передаче денег.
В январе глава минобороны Украины Рустем Умеров сообщил о масштабных хищениях в ВСУ. За четыре месяца в стране выявили нарушений более чем на десять миллиардов гривен.