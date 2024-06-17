Москва, 17 июня, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Следующие условия заключения мирного соглашения для Украины, если Киев откажется от выдвинутого президентом России Владимиром Путиным предложения, будут более жёсткими, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«Следующие условия, при которых может быть достигнут мир и подписано некое мирное соглашение, будут для Украины более сложными и более жесткими», — процитировала его «Газета. ру».

Как передавало ИА Регнум, 14 июня президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова к проведению мирных переговоров по Украине, если Киев выведет свои войска с территорий Донецкой и Луганской Народных Республик и Запорожской и Херсонской областей. Также глава государства отметил, что ВС России прекратят огонь, если украинская сторона откажется от планов по вступлению в НАТО.

На Украине отвергли мирные предложения Путина. Советник руководителя офиса главы киевского режима Михаил Подоляк заявил, что российский президент якобы озвучил «стандартный набор», который уже звучал неоднократно. Он счёл содержание названных Путиным мирных предложений по Украине «оскорбительными» для международного права.

Как заявила 14 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова, отказ Украины от озвученных российским лидером мирных предложений говорит о том, что Киев хочет лишить украинцев шанса на мир.

Депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил ИА Регнум, что мирная инициатива Путина может вывести на завершение украинского конфликта. Депутат объяснил, что президент сформулировал реальные гарантии безопасности для Киева и условия, в основе которых отражено реальное положение дел на земле.