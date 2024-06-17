* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом и нежелательной организацией; — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 17 июня, 2024, 10:32 — ИА Регнум. МВД объявило в розыск бывшего главного редактора «Важных историй» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом и нежелательной организацией) Романа Анина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и бывшего журналиста этого издания Екатерину Фомину. Это следует из базы данных ведомства.

Кадр из видео Роман Анин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Согласно информации ведомства, Анин и Фомина разыскиваются по уголовной статье. При этом по какой именно статье объявили их в розыск, ведомство не уточняет.

В начале этого года «Коммерсантъ» сообщал, что военные следователи СК расследуют против Фоминой дело за материал, опубликованный в августе 2022 года в YouTube. Отмечалось, что дело возбуждено по пунктам «б», «г» части 2 статьи 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ группой лиц из корыстных побуждений).

Как передавало ИА Регнум, 6 июня Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство СК о заочном аресте главного редактора интернет-издания Republic (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Дмитрия Колезева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в рамках уголовного дела о фейках о Вооруженных силах РФ.

По постановлению суда Колезеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Срок исчисляется с момента его экстрадиции на территорию России либо с момента его задержания на территории РФ. Ранее он был объявлен в международный розыск.

Следователи 5 июня попросили Басманный суд Москвы заочно арестовать Колезева.

В ноябре 2022 года против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ с использованием служебного положения») за публикацию в соцсетях о событиях в Буче.