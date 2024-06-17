Иркутск, 17 июня, 2024, 09:39 — ИА Регнум. В Иркутске за получение крупной взятки арестовали начальника Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД), сообщили 17 июня в пресс-службе Свердловского районного суда города.

irgups.ru Вадим Владимиров

«Избрана мера пресечения начальнику Восточно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД». Он обвиняется в получении взятки должностным лицом в крупном размер», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый заключён под стражу до 11 августа.

По информации на сайте ВСЖД, начальником Восточно-Сибирской железной дороги является Вадим Владимиров, ранее возглавлявший Красноярскую железную дорогу. В январе 2024 года в компании опровергали появившиеся в соцсетях сообщения о задержании Владимирова за получение взятки.

Как передавало ИА Регнум, 7 июня Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и постановил арестовать экс-заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова, обвиняемого в получении взятки. Отмечается, что против Власова возбудили дело по части шестой статьи 290 УК, предусматривающей получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он на посту замглавы губернатора получил вознаграждение за согласие не принимать меры в связи выявлением противоправной деятельности подчинённого.

23 мая сообщалось, что замглавы УФСИН по Московской области Владимира Талаева обвинили в получении взятки за оказание покровительства деятельности организации и иным аффилированным ей предприятиям. По данным следствия, летом 2023 года обвиняемый получил взятку в размере более 800 тыс. рублей от представителя компании, занимающейся поставками молочной продукции в учреждения ФСИН по Московской области.