Москва, 17 июня, 2024, 08:55 — ИА Регнум. Лицензия на осуществление банковских операций отозвана у акционерного общества «Автоградбанк». Об этом говорится в сообщении, опубликованном 17 июня на сайте ЦБ России.

Petrov Sergey/Global Look Press

В пресс-службе регулятора отметили, что Автоградбанк обслуживал клиентов, причастных к проведению подозрительных операций в значительных объёмах. Речь идёт о выводе денег в теневой оборот.

«Банк России приказом от 17.06.2024 №ОД-947 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Автоградбанк», — говорится в сообщении.

Кредитная организация зарегистрирована в городе Набережные Челны в Татарстане. Она находилась на 218-м месте в российской банковской системе по величине активов.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля Банк России отозвал лицензию у Qiwi-банка. Поводом стало нарушение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также систематические нарушения законодательства по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Спустя неделю, 28 февраля, лицензия была отозвана у банка «Гефест», занимавшего 336-е место в банковской системе России. Решением от 22 марта ЦБ отозвал лицензию у банка «Стрела», который находился на 321-м месте по величине активов.