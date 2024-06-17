Владивосток, 17 июня, 2024, 08:54 — ИА Регнум. Количество государств, стремящихся к вступлению в БРИКС, уже достигло нескольких десятков. Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил 17 июня во Владивостоке.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Другие страны стремятся присоединиться к БРИКС. Их уже, можно сказать, несколько десятков, в том числе из нашего региона — Таиланд, Вьетнам и ряд других стран», — сказал Медведев в ходе выступления на пленарном заседании Международного межпартийного форума «Единой России», посвящённого роли БРИКС в построении нового многополярного миропорядка.

Он подчеркнул, что страны БРИКС должны отстаивать основополагающие принципы международного права, которые закреплены в Уставе ООН. Также следует мешать попыткам их вольной интерпретации, в том числе введению так называемого миропорядка, «основанного на правилах».

Никто не формулирует, что это за порядок, вероятно, он просто «нравится только группе стран», добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня на встрече с руководством МИД России президент Владимир Путин заявил о растущем интересе стран к формату БРИКС. По его словам, идёт объективный процесс формирования контуров многополярного и многостороннего мироустройства, и этот образ будущего совпадает с устремлениями абсолютного большинства стран.