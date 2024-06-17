Новый, 845-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован заявлением постпреда России при ООН Василия Небензни о недоговороспособности режима Владимира Зеленского. В интервью «РИА Новости» 17 июня дипломат также отметил, что «визитной карточкой» всей внешней политики Киева является вопиющая непоследовательность. В пример он привёл Стамбульские договоренности, парафированные переговорщиками в апреле 2022 года. Несмотря на то, что на них стояла подпись главы украинской делегации, англосаксонские «спонсоры» киевских властей сделали всё, чтобы воспрепятствовать такому оперативному выходу на мирное урегулирование, напомнил Небезня.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

По его словам, история с вояжем в «незалежную» теперь уже экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, запретившего мирные переговоры с РФ, хорошо известна. А уже в октября 2022 года этот запрет был введён Зеленским на законодательном уровне — в виде указа.

Тем временем в ДНР, непосредственно в зоне СВО расчёт ТОС-1А «Солнцепек» тульского соединения ВДВ выжег заглубленные укрытия врага, наблюдательные и опорные пункты, схроны с боеприпасами и позиции артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным Минобороны, сокрушительные удары были нанесены 220-миллиметровыми термобарическими снарядами в районе Соледара.

А экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 атаковали опорный пункт и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад». Для выполнения задач задействованы были неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Подробности — в трансляции ИА Регнум.