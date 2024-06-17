В Госдуме не поддержали идею введения дресс-кода для артистов в России
Депутат Драпеко отказалась поддерживать идею введения дресс-кода для артистов
Москва, 17 июня, 2024, 07:18 — ИА Регнум. Первый заместитель главы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко (фракция «Справедливая Россия — За правду») не станет поддерживать идею дресс-кода для артистов в России. Об этом она заявила в беседе с журналистами.
«Я не буду поддерживать это… На сцене бывают разные ситуации. Если человек одет неподобающе, то это минус постановке. Лишь бы только не нарушали общественную нравственность. Защита детей от безнравственных поступков у нас в законодательстве прописана», — сказала депутат в разговоре с «Известиями».
Кроме того, парламентарий выразила мнение, что введение специального дресс-кода для сцены является абсолютной глупостью. Драпеко подчеркнула, что она не считает необходимым введение ограничений для артистов, если не нарушены указанные нормы.
Депутат также уточнила, что в её комитете не планируется прорабатывать такие инициативы.
Как сообщало ИА Регнум, 3 июня Следственный комитет России проинформировал о том, что проверит информацию о появлении певицы Ольги Бузовой в слишком откровенном наряде на концерте. Её выступлении состоялась 1 июня в Уфе на празднике в честь Дня защиты детей. Внешний вид артистки вызвал бурную реакцию в обществе.
Депутат Госдумы Ирина Филатова (КПРФ) предложила ввести в РФ обязательные требования к одежде артистов для мероприятий, которые не имеют возрастных ограничений.