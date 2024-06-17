Москва, 17 июня, 2024, 07:18 — ИА Регнум. Первый заместитель главы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко (фракция «Справедливая Россия — За правду») не станет поддерживать идею дресс-кода для артистов в России. Об этом она заявила в беседе с журналистами.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Депутаты Госдумы

«Я не буду поддерживать это… На сцене бывают разные ситуации. Если человек одет неподобающе, то это минус постановке. Лишь бы только не нарушали общественную нравственность. Защита детей от безнравственных поступков у нас в законодательстве прописана», — сказала депутат в разговоре с «Известиями».

Кроме того, парламентарий выразила мнение, что введение специального дресс-кода для сцены является абсолютной глупостью. Драпеко подчеркнула, что она не считает необходимым введение ограничений для артистов, если не нарушены указанные нормы.

Депутат также уточнила, что в её комитете не планируется прорабатывать такие инициативы.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июня Следственный комитет России проинформировал о том, что проверит информацию о появлении певицы Ольги Бузовой в слишком откровенном наряде на концерте. Её выступлении состоялась 1 июня в Уфе на празднике в честь Дня защиты детей. Внешний вид артистки вызвал бурную реакцию в обществе.

Депутат Госдумы Ирина Филатова (КПРФ) предложила ввести в РФ обязательные требования к одежде артистов для мероприятий, которые не имеют возрастных ограничений.