Латакия, Сирия, 17 июня, 2024, 04:14 — ИА Регнум. Военные делегации Турции и Сирии при посредничестве России провели переговоры на сирийской авиабазе «Хмеймим», находящейся в ведении РФ. Об этом 16 июня сообщила турецкая газета Aydınlık.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Турции

«На российской авиабазе «Хмеймим», расположенной к юго-востоку от Латакии, состоялась встреча военных чиновников из турецких вооружённых сил и сирийской армии», — говорится в материале.

Отмечается, что переговоры состоялись ещё в начале недели, на следующий день после встречи президента России Владимира Путина и главы министерства иностранных дел Турции Хакана Фидана в Москве.

По информации источника, встреча делегаций на авиабазе «Хмеймим» возобновила диалог между Турцией и Сирией, который был заморожен в течение долгого времени. В большей степени в рамках переговоров обсуждались последние события в Идлибе на северо-западе Сирии и окрестностях.

Как передавало ИА Регнум, в начале месяца министр обороны Турции Яшар Гюлер допустил, что власти могут рассмотреть возможность вывода войск с территории Сирии, если убедятся в безопасности границ. Кроме того, по словам Гюлера, Турция готова оказать Сирии поддержку в вопросе принятия всеобъемлющей конституции, проведения выборов и нормализации отношений.

В декабре 2022 года в России состоялись первые за 11 лет переговоры глав военных ведомств Турции и Сирии. В рамках встречи стороны обсудили пути разрешения вопроса о сирийских беженцах и совместные усилия по борьбе с террористическими группировками на сирийской территории.