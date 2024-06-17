Анкара, 17 июня, 2024, 03:08 — ИА Регнум. Около 16 тысяч жителей Турции получили серьёзные порезы и другие ранения во время жертвоприношений в мусульманский праздник Курбан-байрам. Об этом в воскресенье, 16 июня, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курбан-байрам

«За первый день праздника из-за ранения, полученных во время жертвоприношения, в наши больницы обратились около 16 тысяч человек», — написал он на своей странице в социальной сети X.

Отмечается, что больше всего человек пострадало в Анкаре (1274), Стамбуле (840) и Измире (416).

По словам главы минздрава Турции, причиной таких травм является отсутствие опыта у людей, совершающих жертвоприношение. При этом также не исключается, что некоторые нарушают требования властей, согласно которым, забой жертвенных животных должен осуществляться в специальной выделенных для этого местах.

Как передавало ИА Регнум, в 2024 году Курбан-байрам отмечают три дня — с 16 по 18 июня. Основные праздничные мероприятия проходят в первый день. 16 июня президент Владимир Путин направил поздравление мусульманам России, отметив значительный вклад мусульманских организаций в единение российского народа и развитие межнационального и межрелигиозного диалога.