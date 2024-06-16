Ростов-на-Дону, 17 июня, 2024, 02:34 — ИА Регнум. Вспышка на подстанции в Ростове-на-Дону стала следствием кратковременного перекрытия изоляторов. Об этом в воскресенье вечером, 16 июня, сообщили в энергетической компании «Россети Юг».

ИА REGNUM Электроэнергия

«На территорию подстанции порывом ветра была занесена упаковочная плёнка с расположенной рядом с энергообъектом строительной площадки. В результате произошло кратковременное перекрытие изоляторов, которое стало причиной яркой вспышки», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.

Уточняется, что нарушений электроснабжения по сети «Ростовэнерго» не зафиксировано, специалисты продолжают осмотр оборудования на подстанции.

Ранее в воскресенье в социальных сетях пользователи распространили видеоролики со вспышками в небе, которые, как утверждалось, произошли в Ростове-на-Дону. По словам очевидцев, после этого без света осталась часть Западного района города.

Как передавало ИА Регнум, в начале июня на одной из линий электропередачи в Дзауском районе Южной Осетии произошла авария, в результате чего без света остались более 55 тысяч человек. Спустя примерно два часа электроснабжение было восстановлено.