Харьков, Украина, 17 июня, 2024, 00:47 — ИА Регнум. Взрыв прогремел в Харькове на фоне сигнала об опасности с воздуха. Об этом 17 июня сообщило украинское издание «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Харьков

По данным официального онлайн-ресурса по оповещению населения украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Харьковской области объявлена с 23:04 мск.

Как указал мэр Харькова Игорь Терехов, взрывы прогремели в Харькове и его пригороде. По непроверенным данным, удар нанесён корректируемой авиабомбой (КАБ).

«В Харькове был слышен взрыв. Информация о месте удара КАБ уточняется — это пригород или окрестность Харькова», — написал Терехов в Telegram-канале.

Информация о возможных последствиях взрыва не сообщается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Харькове 14 июня прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Ночью во всех украинских регионах объявляли воздушную тревогу. Рано утром этот режим вновь ввели на всей территории Украины. При этом в Харьковской области предупреждение о воздушной тревоге действовало более 6 часов.