Хуситы атаковали эсминец ВМС США в Красном море
Сана, 16 июня, 2024, 22:57 — ИА Регнум. Йеменские хуситы атаковали в Красном море эсминец военно-морского флота Соединённых Штатов Америки и два коммерческих судна Captain Paris и Happy Condor. Об этом в воскресенье, 16 июня, сообщил военный представитель движения «Ансар Алла» Яхья Сариа.
По его словам, группа боевиков выпустила по американскому эсминцу баллистические ракеты. Нефтяной танкер Captain Paris и танкер для перевозки СПГ хуситы атаковали при помощи противокорабельных ракет и беспилотных летательных аппаратов.
Агентство Reuters со ссылкой на Управление морских торговых операций Соединённого Королевства (UKMTO) сообщило, что в воскресенье утром одно из торговых судов, находившееся в 40 морских морях к югу от йеменского города Аль-Муха, сообщило о двух взрывах неподалёку. UKMTO на данный момент не может подтвердить информацию, получили ли коммерческие суда повреждения в результате заявленной атаки.
Как передавало ИА Регнум, 13 июня в Центральном командовании ВС США заявили, что хуситы атаковали коммерческое судно Verbena, принадлежащее Украине и шедшее под флагом Палау, двумя противокорабельными ракетами. В субботу экипаж сухогруза подал сигнал бедствия, на который откликнулось судно Anna Meta, моряки которого эвакуировали экипаж Verbena.
В тот же день военный представитель движения хуситов «Ансар Алла» Яхья Сариа сообщил, что атакованное судно Verbena затонуло в Аденском заливе в 98 морских милях к востоку от йеменского Адена. Эту информацию также подтвердили в UKMTO. Тогда же в CENTCOM выступили с заявлением, что сигнал бедствия с Verbena якобы проигнорировал иранский фрегат Jamaran, находившийся тогда в 8 морских милях от украинского сухогруза.