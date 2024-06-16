Сана, 16 июня, 2024, 22:57 — ИА Регнум. Йеменские хуситы атаковали в Красном море эсминец военно-морского флота Соединённых Штатов Америки и два коммерческих судна Captain Paris и Happy Condor. Об этом в воскресенье, 16 июня, сообщил военный представитель движения «Ансар Алла» Яхья Сариа.

Иван Шилов ИА Регнум Атака США на Йемен, Красное море

По его словам, группа боевиков выпустила по американскому эсминцу баллистические ракеты. Нефтяной танкер Captain Paris и танкер для перевозки СПГ хуситы атаковали при помощи противокорабельных ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Агентство Reuters со ссылкой на Управление морских торговых операций Соединённого Королевства (UKMTO) сообщило, что в воскресенье утром одно из торговых судов, находившееся в 40 морских морях к югу от йеменского города Аль-Муха, сообщило о двух взрывах неподалёку. UKMTO на данный момент не может подтвердить информацию, получили ли коммерческие суда повреждения в результате заявленной атаки.

Как передавало ИА Регнум, 13 июня в Центральном командовании ВС США заявили, что хуситы атаковали коммерческое судно Verbena, принадлежащее Украине и шедшее под флагом Палау, двумя противокорабельными ракетами. В субботу экипаж сухогруза подал сигнал бедствия, на который откликнулось судно Anna Meta, моряки которого эвакуировали экипаж Verbena.

В тот же день военный представитель движения хуситов «Ансар Алла» Яхья Сариа сообщил, что атакованное судно Verbena затонуло в Аденском заливе в 98 морских милях к востоку от йеменского Адена. Эту информацию также подтвердили в UKMTO. Тогда же в CENTCOM выступили с заявлением, что сигнал бедствия с Verbena якобы проигнорировал иранский фрегат Jamaran, находившийся тогда в 8 морских милях от украинского сухогруза.