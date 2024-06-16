Грузия, 16 июня, 2024, 22:32 — ИА Регнум. В Грузии в течение суток произошли четыре землетрясения. Об этом 16 июня сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Первое землетрясение магнитудой 3,8 произошло в регионе Рача-Лечхуми на севере Грузии неподалёку от города Они около 17:16 по местному времени (16:16 мск). Очаг залегал на глубине 10 км.

Спустя 2,5 часа ещё три землетрясения магнитудой 4,5, 4,2 и 3,3 также произошли в Онском муниципалитете.

Как передавало ИА Регнум, 16 июня в филиале Единой геофизической службы РАН по Сахалинской области сообщили, что в ночь на воскресенье на юге Сахалина произошли два землетрясения. Первое землетрясение магнитудой 4,1 почувствовали жители Анивского и Невельского районов. Эпицентр находился в 12 км на запад от села Таранай. Спустя 2 часа в этом районе произошло второе землетрясение магнитудой 2.

В начале июня землетрясение магнитудой 5,9 произошло в районе японской префектуры Исикава. Эпицентр землетрясения располагался в районе полуострова Ното, в 39 км от населённого пункта Анамидзу, где проживает около 18 тысяч человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Угроза цунами не объявлялась.