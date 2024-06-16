Штутгарт, Германия, 16 июня, 2024, 21:11 — ИА Регнум. Сборные Словении и Дании сыграли вничью в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

На 17-й минуте счёт в матче открыл датский нападающий Кристиан Эриксен. Ничью сборной Словении принёс точный удар защитника Эрика Янжи на 77-й минуте.

Таким образом, сборные Словении и Дании набрали по одному очка в группе D. 16 июня в этой группе пройдёт матч Сербия — Англия.

Как ранее сообщало ИА Регнум, сборная Нидерландов одержала победу над командой Польши в матче первого тура группового этапа Евро-2024. Встреча завершилась со счётом 2:1. Победу нидерландской команде принёс точный удар нападающего Ваута Вегорста на 83-й минуте.

15 июня сборная Испании разгромила команду Хорватии в матче первого тура группового этапа Евро-2024. Встреча завершилась со счётом 3:0. Форвард сборной Испании Ламин Ямаль стал самым молодым футболистом, который отдал голевой пас на чемпионате Европы.