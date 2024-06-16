Казань, 16 июня, 2024, 20:20 — ИА Регнум. Весь пьедестал в соревнованиях по настольному теннису на Играх БРИКС заняли российские спортсменки.

Настольный теннис

Победительницей стала Мария Тайлакова, которая одержала победу в финале над Элизабет Абраамян. Бронзовые медали выиграли Яна Носкова и Полина Михайлова.

Ранее женская и мужская сборные России завоевали золотые медали в командном турнире на Играх БРИКС.

Как передавало ИА Регнум, российский тяжелоатлет Георгий Купцов завоевал золотую медаль Игр БРИКС в Казани в весовой категории до 102 кг. По сумме попыток в рывке и толчке Купцов показал результат 393 кг.

13 июня трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко принесла сборной России первую медаль на Играх стран БРИКС. Она стала победительницей по итогам технической программы сольных выступлений, получив 313,69 балла.

Российский гимнаст Даниел Маринов одержал победу в индивидуальном многоборье на Играх БРИКС. По итогам пяти упражнений спортсмен заработал 84,700 балла.

Президент России Владимир Путин в видеообращении 12 июня поприветствовал участников и гостей спортивных игр и дал старт международным соревнованиям. Глава государства выразил уверенность, что масштабный спортивный праздник зримо продемонстрирует торжество универсальных ценностей спорта, равных возможностей и честной бескомпромиссной борьбы.