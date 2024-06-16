Нефтекамск, Башкирия, 16 июня, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Шесть человек, в том числе трое детей, застряли на колесе обозрения в городе Нефтекамске в Башкирии. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба МЧС.

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Отмечается, что инцидент произошёл из-за попадания молнии на территорию Кармановской ГРЭС.

«В двух кабинках колеса находятся шесть человек, из них три ребёнка», — говорится в сообщении.

В ведомства сообщили, что пожарные по автолестнице передали людям воду и оказали психологическую помощь. Специалисты подключают автономный источник питания, чтобы запустить аттракцион.

Как передавало ИА Регнум, 5 мая трое детей получили травмы на аттракционе в парке в городе Ейске в Краснодарском крае. У карусели внезапно отказали удерживающие устройства на сидениях во время очередного сеанса. Две девочки и мальчик едва не вылетели с аттракциона.

2 января в Пензенской области остановилось колесо обозрения, на котором находились посетители. По первоначальной информации, на аттракционе высотой 35 метров были четыре человека. Позднее в МЧС информировали, что с колеса обозрения были спасены шесть человек.