Тель-Авив, Израиль, 16 июня, 2024, 20:03 — ИА Регнум. Глава МИД Израиля Исраэль Кац обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в антисемитизме после его слов о евреях, замешанных в коррупции в республике, сообщило 16 июня агентство JNS.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Лукашенко

«Они звучат как явные антисемитские комментарии», — заявил Кац.

Глава МИД Израиля также назвал заявление Лукашенко «неприемлемым и возмутительным».

Лукашенко 14 июня обсуждал на совещании с правительством последние коррупционные скандалы. По словам президента, из 30 привлечённых к ответственности чиновников больше половины — евреи.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года Израиль обвинил международную правозащитную организацию Amnesty International в антисемитизме и предвзятом отношении к еврейскому государству. Реакция израильской стороны последовала после того, как организация заявила о нарушении международных правил ведения войны обеими сторонами ближневосточного конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда сектор Газа совершил массированный ракетный обстрел территории Израиля, выпустив десятки ракет. На юге Израиля вдоль границы с сектором Газа, а также в Тель-Авиве и его пригородах сработали сирены. В ответ на это израильская армия начала наносить удары по целям на территории сектора Газа. Министр обороны Йоав Галант заявил, что палестинское движение ХАМАС объявило войну.